Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte
In relazione all'art 107 c.2 delle NOIF, sono state pubblicate le liste di svincolo dei club di serie C che riguardano i giovani di serie.
Di seguito la seconda parte dell'elenco:
FERMANA
CAPANCIONI MATTIA 25/05/2003
CIPOLLETTI RICCARDO 10/12/2004
DEL MARRO FRANCESCO 07/05/2003
FERRONI EMANUELE 04/08/2003
GRANDI MATTEO 14/12/2002
GRELLI EMANUELE 16/03/2005
MANDALA GENNARO 15/01/2004
PETETTA MATTIA 15/09/2003
POLVERINI ELIA 09/12/2003
SARDO ROCCO 01/03/2002
GUBBIO
BLASETTI FILIPPO 14/08/2002
PASERO PASQUALE 26/05/2005
ROMANI TOMMASO 15/01/2002
JUVE STABIA
ATTIANESE BRUNO 13/02/2003
CHIERCHIA RAFFAELE 16/01/2002
FALANGA NINO 12/01/2002
MARZOLI LORENZO 24/01/2003
MOLLICHELLA NAZARENO 04/02/2004
PIROZZI ALESSANDRO 28/01/2004
LECCO
KABBOURI BILAL 16/04/2005
NAPPO TOMMASO 11/11/2002
PERNICI CHRISTIAN 10/07/2005
LIVORNO
BECONCINI NICOLA 15/07/2004
BORRI FRANCESCO 05/02/2004
CAPARRINI COSIMO 20/07/2003
CAPRIGLIONE ISAAC 14/05/2002
CONDEMI MATTIA 02/01/2003
FARNESI GIANMARCO 20/11/2004
GADIAGA CHEIKH IBRA 01/11/2004
MALARA ANDREA 11/08/2003
MENCARELLI FILIPPO 17/03/2005
MORI MATTEO 04/09/2004
ROMAGNOLI LORENZO 02/07/2005
SGHERRI IACOPO 12/05/2003
TRAMONTO CARLO 15/05/2003
TRIVELLI MANUEL 15/05/2005
LUCCHESE
MINUTELLI LUCIO 12/03/2002
NUTINI LORENZO 18/08/2002
ROSSO ALESSANDRO 30/06/2003
MANTOVA
GJECI ANDREA 22/06/2002
PUCCI GIOVANNI 13/01/2002
TENCA FRANCESCO 02/08/2002
MODENA
NIZZOLI LORENZO 03/02/2004
MONOPOLI
D'ADDABBO GIACOMO 27/10/2002
D'ADDABBO GIOVANNI 27/10/2002
NOVARA
BRUNO ALDO 04/08/2004
NAPPI ANIELLO 01/05/2005
PAGANESE
ALIBERTO LUIGI 09/08/2003
BORRIELLO FRANCESCO 22/03/2005
CASALINI DIEGO ARMANDO 08/02/2003
MARINO PASQUALE 04/02/2004
PADOLINO LUIGI 05/06/2002
PERUGIA
GIUSTINI LEONARDO 06/03/2002
PISTOIESE
MORISCO NICOLA 17/09/2002
RUOTOLO MATTIA GENNY 01/02/2003
CITTA' DI PONTEDERA
MAGGIORELLI LUIGI 22/02/2003
POTENZA
CASALASPRO SIMONE PIO 17/05/2004
PRO VERCELLI
STORELLI MANUEL 12/02/2003
SAMBENEDETTESE
PJETRI NICOLAS 18/03/2005
SERRA MATTIA 01/04/2003
TODISCO FABIO 08/11/2004
SUDTIROL
RAHMANI ADMIR 29/11/2002
REALE GIOELE 15/04/2005
TERAMO
BUTTARI VALERIO 26/09/2003
DE MARCELLIS DANIEL 14/11/2005
LOMBARDI RAFFAELE 09/02/2003
SOCCORSO JACOPO 01/04/2004
TURCO GIANLUCA 29/05/2004
TERNANA
BORRIELLO GIUSEPPE 24/11/2003
FRANCO LUIGI 11/02/2004
TOURE AZIZ KADER 04/12/2002
VERGARO RAFFAELE 30/07/2002
TRAPANI
ALAGNA GIUSEPPE 08/07/2005
DAVI SALVATORE 26/03/2005
FURNARI LUCA 14/01/2005
GALANTE NICOLO 18/05/2005
LANZA MATTEO 01/02/2005
PESETTI DAVIDE 14/04/2005
RANDAZZO SALVATORE 17/11/2004
RIZZUTO ALFONSO 07/07/2004
RUSSO EMILIO SALVATORE 24/06/2005
SANGIORGI GABRIELE 11/07/2003
TRIESTINA
AONDIO CRISTIAN 19/09/2005
BELLAVIA GIANLUCA 15/09/2002
COLLETTA NICHOLAS 27/04/2005
CORTESI FRANCESCO 19/02/2005
ROMEO GABRIEL MATIAS 05/07/2005
SCALEA FILIPPO 11/10/2002
ZULIAN ANDREA 20/04/2005
TURRIS
CAPASSO FRANCESCO 28/12/2002
LOMASTO GIANLUCA 04/01/2003
VIBONESE
ANGILLETTA MARIO 28/02/2003
FORTUGNO CHRISTIAN 03/09/2002
LAGANA MARCO 25/02/2002
PUNTURIERO VINCENZO 29/01/2002
VIRTUS FRANCAVILLA
MASSARO PIERGIORGIO 18/02/2003
MASTRANGELO SAMUELE MARCO 30/09/2002
SANTORO DAVIDE 20/08/2002
STELLA ANDREA 14/04/2003
VIS PESARO DAL 1898
5874456 BADIOLI FILIPPO 13/02/2002
6965755 RAUCCI CARLO 16/01/2004
2178636 SANTINI EUGENIO 21/03/2004.
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