© foto di Claudia Marrone

Sembrava tutto facile per la Robur Siena contro la Pistoiese nel recupero della nona giornata di Serie C e invece alla fine a spuntarla sono gli Orange in rimonta. Bianconeri avanti di due gol per venti minuti: al 4° è D’Amborsio con un colpo di testa su corner a sbloccare la gara, mentre al 21° tocca a Gliozzi raddoppiare su calcio di rigore. Tre minuti dopo arriva però l’episodio che cambia il volto del match, Contini esce e travolge appena fuori area Momentè lanciato a rete e l’arbitro non può esimersi dall’espellere l’estremo difensore senense. Sugli sviluppi della punizione arriva il gol della Pistoiese con un tap-in di Luperini. Passano cinque minuti e il difensore El Kaouakibi pareggia con un colpo di testa potente e preciso. Nel finale arriva anche il sorpasso degli ospiti ancora con Luperini che conquista e trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa la Robur prova a conquistare il pareggio, ma sbatte sull’attenta difesa pistoiese che forte di un uomo in più chiude ogni varco fino al triplice fischio.