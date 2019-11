Serie C, la Pro Vercelli rimonta sul Renate: finisce 2-2

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Nell’anticipo del Girone A di Serie C Pro Vercelli e Renate si dividono la posta in palio in una gara dalle grandi emozioni. I neroazzurri infatti vanno avanti di due reti grazie alla doppietta in avvio di Galuppini che sembra spianare la strada alla vittoria brianzola. La squadra di Gilardino però nella ripresa rimonta prima con la rete di Comi e poi con quella di Masi che fissa il risultato sulla parità nonostante nel finale Romairone sfiori il clamoroso 3-2.