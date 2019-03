Serie C, la prossima stagione potrebbe essere a 40 squadre

© foto di Federico Gaetano

La prossima Serie C potrebbe avere solo 40 squadre iscritte ai nastri di partenza. A darne notizia è la FIGC dopo il Comitato di Presidenza che si è tenuto questa mattina. “Per quanto riguarda la riforme dei campionati è stato deciso che nella prossima stagione il numero delle squadre partecipanti ai campionati di Serie A, B e C può essere ridotto in maniera non inferiore rispettivamente a 18, 18 e 40 su richiesta delle Leghe interessate (salva approvazione del Consiglio federale). - si legge nella nota stampa della Federcalcio - Una norma transitoria prevede inoltre che per la stagione 2019/2020 la Serie B sia articolata in un girone unico a 20 squadre, con la promozione dalla Lega Pro di una quinta società”. Ora la palla passa alla Lega Pro che dovrà decidere se proseguire sulla strada delle 60 squadre, come attualmente, o procedere a una riduzione onde evitare situazioni critiche come quelle delle ultime stagioni.