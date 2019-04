Serie C, la Robur fa suo il derby con la Carrarese: finisce 3-0

Non c’è praticamente storia nella sfida in salsa toscana fra Robur Siena e Carrarese. I bianconeri infatti piegano i giallazzurri per 3-0 con Aramu che apre le danze al 26° del primo tempo. A inizio ripresa gli ospiti hanno una grande occasione per pareggiare i conti con Caccavallo che però si fa ipnotizzare da Contini fallendo un calcio di rigore al 52°. Due minuti dopo, come nel più classico adagio del calcio (gol sbagliato, gol subito), Arrigoni raddoppia sugli sviluppi di una punizione, mentre dieci minuti dopo arriva anche il tris a firma di Gliozzi che trasforma il calcio di rigore da lui conquistato. Con questa vittoria la Robur aggancia la Carrarese al quarto posto a quota 59 punti.