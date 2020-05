Serie C, la stagione può chiudersi con play off e play out. Ma serve qualche modifica

vedi letture

Nonostante le decisioni del Consiglio Federale del 20 maggio, in FIGC sanno che non è realistico pensare una ripartenza totale della Serie C e del resto lo stesso presidente Gabriele Gravina in una lettera indirizzata alla Lega Pro ha aperto ad altre possibilità per finire la stagione. Per questo, come riporta Tuttosport, sta prendendo forma l'ipotesi di giocare play off e play out anche se con una formula diversa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Il fatto che non tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite complica infatti i piani per scegliere le squadre (dal secondo al decimo posto di ogni girone) che andranno a comporre la griglia per la promozione senza contare che è ancora da giocare la finale di Coppa Italia Serie C fra Ternana e Juve U23 che potrebbe regalare all'undicesima del proprio girone un posto nel primo turno (la vincente infatti va direttamente ai quarti di finale). Stesso dicasi per i play out dove si starebbe pensando a gare secche fra le ultime quattro – ultima contro quartultima, penultima contro terzultima e poi fra le due vincenti dei precedenti scontri – per decidere le nove squadre (tre per girone) che dovranno scendere in Serie D.