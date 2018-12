© foto di Federico Gaetano

Dopo due sconfitte di fila la Ternana torna alla vittoria in campionato e sale a quota 23 punti. Contro il Rimini per la squadra di De Canio va in vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla rete del centrale difensivo Hristov bravo a staccare più in alto di tutti su un cross di Furlan. Il primo tempo finisce con le Fere avanti di una rete pur avendo espresso un gioco migliore rispetto ai biancorossi. Nella ripresa la Ternana prima spreca l’occasione del 2-0 con Furlan che si fa parare il rigore da Scotti e poi dilaga con Frediani al 62° - pallonetto sul portiere – e infine con il neo entrato Nicastro all’82° - errore difensivo che favorisce la battuta a rete dell’attaccante – per il definitivo 3-0.