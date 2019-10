© foto di Federico Gaetano

Questi i risultati dei posticipi delle due gare delle ore 20.45 valide per la dodicesima giornata nel Girone B. Grande colpo per l'Imolese, la formazione di Atzori contro il Carpi chiude in svantaggio il primo tempo per via della rete del solito Michele Vano. Nel secondo tempo la musica cambia, due grandi reti consegnano i tre punti ai padroni di casa con la punizione di Belcastro e il grandissimo gol realizzato da Padovan.

Successo di rigore per la Triestina, dura più di ottanta minuti la resistenza del Fano di Gaetano Fontana che cede nel finale. Rosso per Di Sabatino e penalty vincente di Costantino. Ancora una vittoria per Carmine Gautieri sulla panchina degli alabardati, meno otto adesso dalla vetta. Il Fano invece rimane nella zona rossa della classifica.