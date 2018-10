Serie C, la Viterbese resta nel girone C. La decisione del TFN

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Viterbese giocherà nel Girone C della Serie C in questa stagione. Il ricorso della società laziale è stato infatti respinto dal Tribunale Federale Nazionale. Questa la nota ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, respinge il ricorso presentato dalla Società AS Viterbese Castrense Srl avverso i comunicati 101/L dell'11 settembre e 104/L del 12 settembre, entrambi promulgati dalla Lega Pro, relativi rispettivamente alla formazione dei gironi di Serie C e alla creazione del calendario della stagione in corso. Il TFN dispone addebitarsi la tassa e si riserva il deposito della motivazione con successivo Comunicato Ufficiale”.