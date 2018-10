Serie C, le 7 coinvolte nel caos ripescaggi tornano in campo: date e orari

Fonte: www.lega-pro.com

Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del com. uff. n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società CATANIA, NOVARA, PRO VERCELLI, ROBUR SIENA, TERNANA, VIRTUS ENTELLA e VITERBESE CASTRENSE. Si riporta pertanto il programma gare dalla 10a alla 13a giornata per le società in oggetto, nelle date e con i relativi orari.

10a GIORNATA ANDATA – 3-4 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

GOZZANO [vs] ROBUR SIENA Domenica Ore 16.30

PRO VERCELLI [vs] NOVARA (*) Sabato Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA [vs] PISA Domenica Ore 16.30

(*) anticipo disposto in relazione alla concomitanza di altro evento.

GIRONE B

MONZA [vs] TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

POTENZA [vs] CATANIA Sabato Ore 16.30

VITERBESE CASTRENSE [vs] RIETI Sabato Ore 20.30

11a GIORNATA ANDATA – 10-11 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

NOVARA [vs] AREZZO Domenica Ore 16.30

PONTEDERA [vs] VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 16.30

ROBUR SIENA [vs] PRO VERCELLI Domenica Ore 16.30

GIRONE B

TERNANA [vs] GUBBIO Domenica Ore 18.30

GIRONE C

CATANIA [vs] CATANZARO Sabato Ore 20.30

MATERA [vs] VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 14.30

12a GIORNATA ANDATA – 17-18 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

ARZACHENA [vs] PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30

CUNEO [vs] NOVARA Domenica Ore 14.30

LUCCHESE [vs] ROBUR SIENA Domenica Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA [vs] ALESSANDRIA Domenica Ore 16.30

GIRONE B

IMOLESE [vs] TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

JUVE STABIA [vs] CATANIA Sabato Ore 18.30

VITERBESE CASTRENSE [vs] CASERTANA Sabato Ore 18.30

13a GIORNATA ANDATA – 24-25 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

NOVARA [vs] GOZZANO Domenica Ore 14.30

PRO VERCELLI [vs] JUVENTUS U23 Domenica Ore 20.30

ROBUR SIENA [vs] VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 20.30

GIRONE B

PORDENONE [vs] TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

CATANIA [vs] REGGINA Sabato Ore 20.30

VIBONESE [vs] VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 14.30