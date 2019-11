Serie C, le date dei recuperi Juve U23-Gozzano e Vibonese-Catanzaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lega dispone che le sotto indicate gare, valide per la sedicesima giornata, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nella data e con gli orari di seguito riportati, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate:

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

GIRONE A

JUVENTUS U23 - GOZZANO Mercoledì Ore 15.00 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria

GIRONE C

VIBONESE - CATANZARO Mercoledì Ore 20.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia