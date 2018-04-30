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Serie C

Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 17 calciatori squalificati

30.04.2018 17:08 di Daniel Uccellieri   articolo letto 1571 volte

A seguito della trentasettesima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono stati deliberati i seguenti provvedimenti nei confronti di giocatori di Serie C:

CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
NACCI FEDERICO (PAGANESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XV INFR):
COSENZA FRANCESCO (LECCE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR):
KARKALIS FRANCESCO (BASSANO VIRTUS)
VRDOLJAK MARIO (BISCEGLIE)
DELLA LATTA SIMONE (PIACENZA)
TONINELLI DARIO (SANTARCANGELO)
BOLLINO MAURO (SICULA LEONZIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):
COLOMBI MATTEO (ALBINOLEFFE)
ANDREONI CRISTIAN (BASSANO VIRTUS)
AYA RAMZI (CATANIA)
CONTINI BARANOVSKY NIKITA (PONTEDERA)
CANOTTO LUIGI (JUVE STABIA)
MASTALLI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
DAMETTO PAOLO (OLBIA)
PIANA LUCA (PAGANESE)
LIURNI LORENZO (PRATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR):
PASCALI MANUEL (COSENZA)
DI FILIPPO NICOLAS (CUNEO)
TOMI GIOVANNI (SAMBENEDETTESE)
GIACOMELLI STEFANO (VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR):
SAITTA MARCO (AKRAGAS)
CORSI ANGELO (COSENZA)
PARTIPILO ANTHONY (VIRTUS FRANCAVILLA)
GYASI EMMANUEL (SUDTIROL)
DAMONTE LORIS (GAVORRANO)
PERICO GABRIELE (LIVORNO)
BIANCU ROBERTO (OLBIA)
SABOTIC MINEL (PISA)
CECCARELLI TOMMASO (PRATO)
PANE PASQUALE (ROBUR SIENA)
RONDANINI IVAN (ROBUR SIENA)
AQUILANTI ANTONIO (SICULA LEONZIO)
GRAZIANO GIOVANNI (TERAMO)
RIZZO ALBERTO (TRAPANI)
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