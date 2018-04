Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: cinque calciatori out due turni

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

In base alle risultanze degli atti ufficiali conseguenti la 36^ giornata di Serie C, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D'URSI EUGENIO (BISCEGLIE) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.).

CORALLI CLAUDIO (CARRARESE) per aver colpito con una gomitata al volto un avversario.

CRISTINI ANDREA (CUNEO) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

CEKA IRLIAN (SAMBENEDETTESE ) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

PETRELLA MIRCO (TRIESTINA) per aver colpito un avversario al basso ventre costringendolo ad abbandonare la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARCISO ANTONIO (SICULA LEONZIO) per aver giocato il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ROSSINI JONATHAN (PONTEDERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

PETRUCCI ANDREA (FERMANA) per proteste verso l'arbitro e per simulazione di fallo.

SCACCABAROZZI JACOPO (RENATE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

DHAMO ALEKSANDROS (SANTARCANGELO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

EVACUO FELICE (TRAPANI) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (MONOPOLI) perché al termine della gara spintonava con una mano sul viso un avversario, senza conseguenze (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

GERMINALE DOMENICO (A.J. FANO)

TASCONE SIMONE (PAGANESE)

HAMLILI ZACCARIA (PISTOIESE)

FAZIO PASQUALE DANIEL (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NAVAS GAETANO (AKRAGAS)

DI CEGLIE LEO (ALBINOLEFFE)

GAMBARETTI GIACOMO (CATANZARO)

BRUCCINI MIRKO (COSENZA)

GERBAUDO MATTEO (CUNEO)

CONTI FEDERICO (GAVORRANO)

RICCI LUCA (GUBBIO)

VOLPE GIACOMO (GUBBIO)

FERRARA MICHELE (MONOPOLI)

EUSEPI UMBERTO (PISA)

GUCHER ROBERT (PISA)

REGOLI PAOLO (PISTOIESE)

PARODI GIULIO (PORDENONE)

ARCHI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE)

MIRACOLI LUCA (SAMBENEDETTESE)

BASTONI SIMONE (TRAPANI)

PIZZUL LUCA (TRIESTINA)