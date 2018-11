Serie C, le designazioni arbitrali dei recuperi del 6, 7 e 8 novembre

© foto di Federico Gaetano

La Lega Pro ha comunicato le designazioni arbitrali dei match da recuperare, validi per la prima e per la seconda giornata di Serie C, in programma il 6, 7 e 8 novembre:

> 6 novembre 2018

GIRONE C

Viterbese vs Sicula Leonzio - Andrea Colombo di Como (Di Giacinto-Micaroni)

> 7 novembre 2018

GIRONE A

Arezzo vs Pro Vercelli - Federico Longo di Paola (Cataldo-Ceccon)

Novara vs Albissola - Marco Rossetti di Ancona (Valletta-Carrelli)

Robur Siena vs Pisa - Luigi Carella di Bari (Mittica-Politi)

GIRONE B

Fano vs Ternana - Francesco Luciani di Roma 1 (Madonia-ciancaglini)

GIRONE C

Catania vs Siracusa - Francesco Meraviglia di Pistoia Berti-Vono)

> 8 novembre 2018

GIRONE A

V. Entella vs Arzachena - Matteo Gualtieri di Asti (Amantea-Dicosta)