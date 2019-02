Serie C, le designazioni arbitrali dei recupero

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per la 5^ e la 15^ giornata del Girone A e per la 5^ giornata del Girone C, in programma martedì 19 e mercoledì 20 febbraio, nonché per la prosecuzione di Rimini-Ternana, gara valida per la 20^ giornata del Girone B. Eccole nel dettaglio:

Girone A - 5^ giornata (mercoledì ore 14.30):

Cuneo-Lucchese: Nicolo' Marini di Trieste (Sartori-Colinucci)

Virtus Entella-Pistoiese: Paride Tremolada di Monza (Donato-Amantea)

Girone A - 15^ giornata (mercoledì ore 14.30):

Olbia-Robur Siena: Alessandro Di Graci di Como (Yoshikawa-Rinaldi)

Girone B - 20^ giornata (martedì ore 20.30):

Rimini-Ternana: Daniele De Santis di Lecce (Pizzi-Teodori)

Girone C - 5^ giornata (mercoledì ore 14.30):

Siracusa-Viterbese: Paolo Bitonti di Bologna (Salvatori-Della Croce)