Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per la 3^ giornata del Girone A, la 9^ del Girone C e la 12^ del Girone B in programma tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile. Eccole nel dettaglio:

Girone A

ALESSANDRIA vs PRO VERCELLI: Nicolo' Cipriani di Empoli (Buonocore-Testi)

Girone B

ALMA JUVENTUS FANO vs FERMANA: Gianpiero Miele di Nola (Spiniello-Somma)

Girone C

CATANIA vs VITERBESE CASTRENSE: Daniele Paterna di Teramo (Biava-Fantino)