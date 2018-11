Serie C, le designazioni arbitrali della 14^ giornata del Girone A

Giacomo Bonaventura è stato operato al ginocchio negli Stati Uniti nella giornata odierna. L'intervento è perfettamente riuscito, come ha scritto la compagna del centrocampista del Milan sui profili social: "Intervento di Giacomo è andato benissimo. Ora arriva la parte più difficile:...

Milan, intervento al ginocchio riuscito per Bonaventura

Pareggite Foggia. Il prossimo trittico decisivo anche per Grassadonia

Idda regala il derby al Cosenza: a Crotone finisce 1-0 per i Lupi

Le pagelle del Crotone - Budimir, serata no. Firenze l'unico a provarci

Crotone, Oddo: "Problema mentale, tocca a me trovare una soluzione"

Giornale di Sicilia, Zamparini: "Per i legali la società è solida"

La Gazzetta del Mezzogiorno, Lecce: "Strada giusta per l'equilibrio"

Corriere di Verona: "Hellas, per gli scontri a Frosinone assolti 105 tifosi"

Il Mattino, Salernitana: "Le prime non scappano. La 'zona A' è possibile"

Serie B, classifica marcatori: Donnarumma va in doppia cifra

Serie B, Giudice Sportivo: tre turni per Falzerano e Finotto. Le decisioni

Pescara, Leone: "Flessione solo nei risultati. Non siamo la Juventus"

Spezia, Lamanna: "Ho sposato il progetto e non mi pento"

Carpi-Lecce, altri mille biglietti per gli ospiti

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 14^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà domenica 2 e lunedì 3 dicembre 2018:

