Serie C, le designazioni arbitrali della 14^ giornata del Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 14^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà domenica 2 dicembre 2018:

Catanzaro - Cavese: Alessandro Meleleo di Casarano (Mittica-Tomasello)

Juve Stabia - Bisceglie: Cristian Cudini di Fermo (Montanari-Teodori)

Monopoli - Matera: Luca Zufferli di Udine (Fine-Piedipalumbo)

Paganese - Vibonese: Marco Monaldi di Macerata (Ciancaglini-Stringini)

Potenza - Virtus Francavilla: Marco D'ascanio di Ancona (Notarangelo-Assante)

Rende - Casertana: Andrea Zingarelli di Siena) (Sartori_Lenarduzzi)

Reggina - Rieti: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Lombardi-Pellino)

Siracusa - Sicula Leonzio: Gino Garofalo di Torre del Greco (Gualtieri-Massimino)

Viterbese - Trapani: Daniel Amabile di Vicenza (Parrella-Mansi)

RIPOSA: Catania