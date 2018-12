Serie C, le designazioni arbitrali della 15^ giornata del Girone C

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà tra sabato 8 e domenica 9 dicembre:

Rieti vs Paganese: Matteo Gariglio di Pinerolo (Fantino-Biava)

Trapani vs Juve Stabia: Giacomo Camplone di Pescara (Ruggieri-Basile)

Bisceglie vs Catania: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Avalos-Catamo)

Casertana vs Monopoli: Nicolò Marini di Trieste (Miniutti-Vettorel)

Cavese vs Potenza: Mario Vigile di Cosenza (Cantafio-Terenzio)

Matera vs Rende: Giovanni Ayroldi di Molfetta (De Palma-Dibenedetto)

Sicula Leonzio vs Reggina: Claudio Petrella di Viterbo (Maninetti-Carrelli)

Vibonese vs Siracusa: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Dell'Olio-Politi)

Virtus Francavilla vs Catanzaro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Madonia-Trischitta)