Serie C, le designazioni arbitrali della 15^ giornata nei tre Gironi

Di seguito le designazioni arbitrali della 15^ giornata nei tre Gironi di Serie C

Girone A

Pro Patria vs Lecco: Mario Perri di Roma 1 (Di Maio-Abruzzese, Canci di Carrara)

Como vs Carrarese: Michele di Cairano di Ariano Irpino (Nasti-Piedipalumbo, Repace di Perugia)

Giana Erminio vs Grosseto: Matteo Marcenaro di Genova (Torresan-Zampese, Mori di La Spezia)

Juventus U23 vs Alessandria: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Gregorio-Mittica, Maggio di Lodi)

Lucchese vs Piacenza: Stefano Milone di Taurianova (Palla-Spina, Sicurello di Seregno)

Olbia vs Renate: Luigi Carella di Bari (Centrone-Laudato, Cherchi di Carbonia)

Pergolettese vs Novara: Gianpiero Mele di Nola (Miniutti-Lazzaroni, Turrini di Firenze)

Pro Sesto vs Pontedera: Luca Zucchetti di Foligno (Tempestilli-Arena, Duzel di Castelfranco Veneto)

Pistoiese vs Livorno: Stefano Nicolini di Brescia (Croce-Ferraioli, Fontani di Siena)

Girone B

Fano vs Feralpisalò: Fabio Natilla di Molfetta (Stringini-Pressato, Arace di Lugo di Romagna)

Arezzo vs Modena: Claudio Panettella di Gallarate (Ferrari-Marchetti, Angelucci di Foligno)

Padova vs Triestina: Ermanno Feliciani di Teramo (Garzelli-Santi, Bintonti di Bologna)

Carpi vs Gubbio: Marco D'Ascanio di Ancona (Santarossa-Tricarico, Tremolada di Monza)

Fermana vs Ravenna: Samuele Andreano di Prato (Lipari-Piatti, Barbiero di Campobasso)

Sudtirol vs Legnago: Marco Acanfora di Castellammare di Stadia (Caso-Donato, Marini di Trieste)

Imolese vs Vis Pesaro: Maria Marotta di Sapri (Cipolletta-Cesarano, Bozzetto di Bergamo)

Mantova vs Cesena: Ettore Longo di Cuneo (Belsanti-Dentico, Lipizer di Verona)

Perugia vs Virtus Verona: Tommaso Zamagni di Cesena (Bonomo-Licari, Emmanuele di Pisa)

Sambendettese vs Matelica: William Villa di Rimini (Tinello-Andulajevic, Leone di Barletta)

Girone C

Avellino vs Ternana: Mario Vigile di Cosenza (Vitali-Salvalaglio, Cavaliere di Paola)

Bari vs Vibonese: Mario Saia di Palermo (De Angelis-Bartolomucci, Rutella di Enna)

Bisceglie vs Catanzaro: Matteo Gualtieri di Asti (Valente-Salama, Pascarella di Nocera Inferiore)

Cavese vs Virtus Francavilla: Emanuele Frascaro di Firenze (Cravotta-Camilli, Vingo di Pisa)

Juve Stabia vs Potenza: Cristian Cudini di Fermo (Pintaudi-Politi, Centi di Viterbo)

Monopoli vs Foggia: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Feraboli-Manietti, Garofalo di Torre del Greco)

Palermo vs Casertana: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Rinaldi-Barone, Catanoso di Reggio Calabria)

Turris vs Teramo: Valerio Maranesi di Ciampino (Votta-Dell'Orco, Ancora di Roma 1)

Viterbese vs Catania: Federico Longo di Paola (Lattanzi-Valletta, Scatena di Avezzano)