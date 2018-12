Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata del Girone A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà tra martedì 11 e mercoledì 12

Alessandria vs Novara Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Lattanzi-Zaninetti)

Gozzano vs Carrarese Cristian Cudini di Fermo (Teodori-Mantovani)

Olbia vs Juventus U23 Marco Monaldi di Macerata (Lencioni-Colasanti)

Pisa vs Arzachena Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Fine-Bocca)

Pistoiese vs Pontedera Fabio Pasciuta di Ravenna (Bertelli-De Ambrosis)

Pro Piacenza vs Arezzo Riccardo Annaloro di Collegno (Di Monte-Giorgi)

Robur Siena vs Albissola Matteo Gualtieri di Asti (Dicosta-Khaled Bahri)

Virtus Entella vs Pro Patria Gino Garofalo di Torre del Greco (Pascali- Caviano)