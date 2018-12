Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata del Girone B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone B che si disputerà tra martedì 11 e mercoledì 12

Albinoleffe vs Sambenedettese: Mario Saia di Palermo (Ceolin-De Angelis)

Fano vs Vis Pesaro: Alessandro Meleleo di Casarano (Sartori-Lenarduzzi)

Ravenna vs Virtusvecomp Verona: Francesco Luciani di Roma 1 (Segat-Lazzaroni)

Rimini vs Monza: Ermanno Feliciani di Teramo (Massimino-Gualtieri)

Sudtirol vs Ternana: Paolo Bitonti di Bologna (Salvalaglio-Pompei Poentini)

Feralpisalò vs Imolese: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Pizzi-Tinello)

Fermana vs Triestina: Daniele De Santis di Lecce (Moro-Niedda)

Giana Erminio vs Renate: Fabio Natilla di Molfetta (Conti-Lalomia)

Gubbio vs LR Vicenza: Davide Miele di Torino (Younes-Ciancaglini)

Teramo vs Pordenone: Daniel Amabile di Vicenza (Perotti-Severino)