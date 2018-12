Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata del Girone C

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà tra martedì 11 e mercoledì 12

Catania vs Virtus Francavilla Paride Tremolada di Monza di Monza (Ceccon-Donato)

Juve Stabia vs Sicula Leonzio Andrea Zingarelli di Siena (Barone-Rizzotto)

Monopoli vs Vibonese Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Parrella-Mansi)

Paganese vs Matera Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Cipriani-Laudato)

Rende vs Rieti Alessio Clerico di Torino (Palermo-Di Gregorio)

Siracusa vs Casertana Luca Zufferli di Udine (Garzelli-Rondino)

Reggina vs Cavese Valerio Maranesi di Ciampino (Belsanti-Dentico)