Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata nel Girone A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone A:

Monza-Alessandria: Alberto Santoro di Messina (Lalomia-Madonia)

Pro Patria-Pistoiese: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Marchetti-Collavo)

Lecco-Giana Erminio: Luigi Carella di Bari (Dentico-Belsanti)

Juventus Under 23-Gozzano: Emanuele Frascaro di Firenze (Orlando Ferraioli-Croce)

Pergolettese-Olbia: Michele Giordano di Novara (Catallo-Loic Nana Tchato)

Pianese-Como: Gabriele Scatena di Avezzano (Carpi Melchiorre-Catani)

Pro Vercelli-Renate: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Festa-Pellino)

Robur Siena-Pontedera: Matteo Marcenaro di Genova (Laudato-Bruni)