Serie C, le designazioni arbitrali della 16^ giornata nel Girone B

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone B:

Padova-Rimini: Luca Angelucci di Foligno (Miniutti-Segat)

Cesena-Modena: Matteo Gariglio di Pinerolo (Pintaudi-Politi)

Fermana-Reggio Audace: Valerio Maranesi di Ciampino (Mittica-Gregorio)

L.R. Vicenza-Fano: Gino Garofalo di Torre del Greco (Cataldo-Ceccon)

Piacenza-Imolese: Federico Fontani di Siena (Abruzzese-Pappagallo)

Ravenna-Gubbio: Daniele Paterna di Teramo (Fraggetta-De Pasquale)

Sambenedettese-Feralpisalò: Luca Zufferli di Udine (Di Giacinto-Basile)

Triestina-Sudtirol: Paride Tremolada di Monza (Niedda-D'Elia)

Virtus Verona-Carpi: Francesco Luciani di Roma 1 (Fine-Galimberti)

Vis Pesaro-Arzignano: Mattia Caldera di Como (Regattieri-Abagnale)