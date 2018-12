Serie C, le designazioni arbitrali della 17^ giornata del Girone B

© foto di Federico Gaetano

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone B che si disputerà tra sabato 15 e domenica 16 dicembre:

Imolese vs Fermana: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Catamo-Avalos)

Vicenza vs Ravenna: Giacomo Camplone di Pescara (Basile-Ruggieri)

Monza vs Albinoleffe: Maria Marotta di Sapri (Magri-Bonomo)

Pordenone vs Gubbio: Luigi Carella di Bari (Salvatori-Della Croce)

Sambenedettese vs Rimini: Andrea Colombo di Como (Dibenedetto-Pappagallo)

Triestina vs Feralpisalò: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Dell'Università-Lombardi)

Virtus Vecomp vs Fano: Marco Ricci di Firenze (Pellino-Festa)

Renate vs Sudtirol: Ilario Guida di Salerno (D'Elia-Perrelli)

Ternana vs Giana Erminio: Marco D'Ascanio di Ancona (Notarangelo-Assante)