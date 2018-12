Serie C, le designazioni arbitrali della 17^ giornata del Girone C

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre.

Trapani vs Rende Francesco Meraviglia (Berti-Nuzzi)

Casertana vs Reggina Matteo Gariglio di Pinerolo (Rinaldi-Yoshikawa)

Cavese vs Monopoli Giuseppe Collu di Cagliari (Salama-Fontemurato)

Matera vs Catanzaro Daniele Paterna di Teramo (Micaroni-Di Giacinto)

Rieti vs Bisceglie Marco Acanfora di Castellammare (Del Santo-Votta)

Sicula Leonzio vs Catania Mario Vigile di Cosenza (Massara-Cantafio)

Vibones vs Juve Stabia Alberto Santoro di Messina (Falco-De Palma)

Virtus Francavilla vs Paganese Adalberto Fiero di Pistoia (Gentileschi-Trasciatti)

Viterbese vs Potenza Simone Sozza di Seregno (Cavallina-Buonocore)