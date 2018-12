Serie C, le designazioni arbitrali della 18^ giornata per il Girone A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 18^ giornata del Girone A di Serie C, che si disputerà tra sabato 22 e domenica 23 dicembre:

Robur Siena vs Novara: Paride Tremolada di Monza (Mansi-Parrella)

Alessandria vs Pontedera: Francesco Luciani di Roma 1 (Madonia-Licari)

Cuneo vs Carrarese: Daniel Amabile di Vicenza (De Chirico-Politi)

Gozzano vs Arezzo: Gianpiero Miele di Nola (Cortese-Feraboli)

Lucchese vs Albissola: Stevano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Moro-Segat)

Olbia vs Piacenza: Davide Miele di Torino (Lenardizzi-Donato)

Pisa vs Pro Patria: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Rotondale-Pizzi)

Pistoiese vs Arzachena: Enrico Maggio di Lodi (Manientti-Carpi)

Pro Piacenza vs Pro Vercelli: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Terenzio-Cubicciotti)

V. Entella vs Juventus U23: Daniele Rutella di Enna (Lenza-Santi)