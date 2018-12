Serie C, le designazioni arbitrali della 18^ giornata per il Girone B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 18^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone B che si disputerà sabato 22 dicembre:

Fano vs Vicenza: Gino Garofalo di Torre del Greco (Nasti-Piedipalumbo)

AlbinoLeffe vs Virtusvecomp Verona: Marco Rossetti di Ancona (Trischitta-Tomasello)

Feralpisalò vs Renate: Alessio Clerico di Torino (Gualtieri-Massimino)

Fermana vs Monza: Matteo Marcenaro di Genova (Perrotti-Severino)

Giana vs Pordenone: Daniele De Santis di Lecce (Laudato-Bruni)

Gubbio vs Samb: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Meocci-Testi)

Ravenna vs Ternana: Mario Vigile di Cosenza (Lattanzi-Zaninetti)

Rimini vs Vis Pesaro: Matteo Gualtieri di Asti (Ceccon-Salvalaglio)

Sudtirol vs Imolese: Claudio Petrella di Viterbo (Stringini-Bartolomucci)

Teramo vs Triestina: Nicolò Cipriani di Empoli (Gregorio-Pintaudi)