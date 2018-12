© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno tra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre:

ALBISSOLA vs ALESSANDRIA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Cavallina-Buonocore)

AREZZO vs PISTOIESE: Marco D'ascanio di Ancona (Dell'universita'-Rabotti)

CARRARESE vs VIRTUS ENTELLA: Giacomo Camplone di Pescara (Ruggieri-Basile)

PONTEDERA vs LUCCHESE: Marco Monaldi di Macerata (Vitali-Amantea)

PIACENZA vs ROBUR SIENA: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Sartori-Biava)

NOVARA vs PISA: Alberto Santoro di Messina (Salvatori-Pompei Poentini)

PRO PATRIA vs CUNEO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Fine-Bahri)

PRO VERCELLI vs OLBIA: Nicolo' Marini di Trieste (Miniutti-Lazzaroni)

ARZACHENA vs GOZZANO: Giuseppe Repace di Perugia (Salama-Fontemurato)

JUVENTUS U23 vs PRO PIACENZA: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Ceolin-Giorgi)