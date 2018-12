© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno tra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre:

MONZA vs SUDTIROL: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Tinello-De Angelis)

IMOLESE vs RAVENNA: Matteo Gariglio di Pinerolo (Trasciatti-Gentileschi)

L.R. VICENZA vs ALBINOLEFFE: Luigi Carella di Bari (Polo-grillo-Colinucci)

PORDENONE vs FERALPISALO': Alessandro Meleleo di Casarano (Nuzzi-Berti)

RENATE vs RIMINI: Adalberto Fiero di Pistoia (Lencioni-Colasanti)

SAMBENEDETTESE vs FERMANA: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Pacifico-Trinchieri)

TRIESTINA vs ALMA JUVENTUS FANO: Daniele Paterna di Teramo (Assante-Notarangelo)

VIRTUSVECOMP VERONA vs GUBBIO: Ilario Guida di Salerno (Conti-Lalomia)

VIS PESARO vs GIANA ERMINIO: Mario Saia di Palermo (Grasso-Caviano)

TERNANA vs TERAMO: Andrea Colombo di Como (Saccenti-Baldelli)