Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre:

TRAPANI vs CATANZARO: Simone Sozza di Seregno (Avalos-Catamo)

CASERTANA vs SICULA LEONZIO: Davide Moriconi di Roma 2 (Di Giacinto-Micaroni)

CAVESE vs BISCEGLIE: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Vono-Valente)

MATERA vs REGGINA: Andrea Zingarelli di Siena (Montagnani-Pragliola)

SIRACUSA vs MONOPOLI: Nicola Donda di Cormons (Caso-Votta)

VIBONESE vs POTENZA: Francesco Meraviglia di Pistoia (Pappagallo-Dentico)

VIRTUS FRANCAVILLA vs JUVE STABIA: Paolo Bitonti di Bologna (Magri-Massara)

VITERBESE vs PAGANESE: Fabio Pasciuta di Ravenna (Dell'olio-Camilli)

RIETI vs CATANIA: Davide Miele di Torino (Younes-Niedda)