Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 2^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 31 agosto e domenica 1 settembre:

Bari - Viterbese: Matteo Marcenaro di Genova (Severino/Ciancaglini)

Bisceglie - Catanzaro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Santi-Melchiorre)

Casertana - Rende: Mario Davide Arace Di Lugo Di Romagna (Pappagallo-Abruzzese)

Catania - Virtus Francavilla: Alessandro Di Graci Di Como (Lattanzi-Maninetti)

Paganese - Monopoli: Mattia Caldera di Como (Monaco-Pedone)

Picerno - Rieti: Maria Marotta di Sapri (Bocca-Fine)

Reggina - Cavese: Paride Tremolada di Monza (De Pasquale-Politi)

Ternana - Potenza: Mario Vigile di Cosenza (Mariottini-Meocci)

Vibonese - Avellino: Daniele Rutella di Enna (Trischitta-Andulajevic)