© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 1^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno domenica 30 dicembre:

ALESSANDRIA vs JUVENTUS U.23: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Segat-Torresan)

AREZZO vs LUCCHESE: Paride Tremolada di Monza (Cataldo-Ceccon)

CARRARESE vs ARZACHENA: Ermanno Feliciani di Teramo (Di Monte-Ciancaglini)

PIACENZA vs PRO VERCELLI: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Parrella)

CUNEO vs PISA: Daniele Rutella di Enna (Licari-Bonomo)

NOVARA vs PONTEDERA: Valerio Maranesi di Ciampino (Perrelli-D'elia)

OLBIA vs ALBISSOLA: Michele Giordano di Novara (Vettorel-Gregorio)

PISTOIESE vs PRO PATRIA: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (D'apice-Del Santo Spataru)

ROBUR SIENA vs PRO PIACENZA: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Della Croce-Pascali)

VIRTUS ENTELLA vs GOZZANO: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Lattanzi-Zaninetti)