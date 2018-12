© foto di Federico Gaetano

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 1^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno tra sabato 29 e domenica 30 dicembre:

ALBINOLEFFE vs IMOLESE: Marco Ricci di Firenze (Poma-Micalizzi)

ALMA JUVENTUS FANO vs PORDENONE: Matteo Marcenaro di Genova (Gualtieri-Massimino)

RAVENNA vs GUBBIO: Maria Marotta di Sapri (Somma-Bocca)

RIMINI vs TERNANA: Daniele De Santis di Lecce (Rotondale-Pizzi)

FERALPISALO' vs MONZA: Marco Rossetti di Ancona (Ricciardi-Vitale)

GIANA ERMINIO vs L.R. VICENZA: Luca Zufferli di Udine (Montanari-Teodori)

RENATE vs SAMBENEDETTESE: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Fantino-Dicosta)

TERAMO vs SUDTIROL: Federico Fontani di Siena (Rondino-Garzelli)

VIRTUSVECOMP VERONA vs FERMANA: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Cantafio-Terenzio)

VIS PESARO vs TRIESTINA: Daniel Amabile di Vicenza (Zampese-Moro)