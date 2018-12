© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 1^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 30 dicembre:

CATANIA vs MONOPOLI: Gino Garofalo di Torre del Greco (Lombardi-Pellino)

CAVESE vs CASERTANA: Nicolo' Cipriani di Empoli (Mariottini-Meocci)

JUVE STABIA vs SIRACUSA: Federico Longo di Paola (De Palma-Abruzzese)

POTENZA vs CATANZARO: Gianpiero Miele di Nola (Yoshikawa-Rinaldi)

RIETI vs MATERA: Claudio Panettella di Bari (Stringini-Bartolomucci)

RENDE vs PAGANESE: Francesco Luciani di Roma 1 (De Chirico-Mittica)

SICULA LEONZIO vs VITERBESE: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Piedipalumbo-Festa)

REGGINA vs TRAPANI: Fabio Natilla di Molfetta (Falco-Dibenedetto)

VIBONESE vs BISCEGLIE: Giuseppe Collu di Cagliari (Testi-Melchiorre)