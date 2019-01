Serie C, le designazioni arbitrali della 23^ giornata per il Girone C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 23^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà fra domenica e 27 e lunedì 28 gennaio 2019:

Bisceglie - Viterbese: Mario Vigile di Cosenza (Lombardi-Cantafio)

Catania - Rende: Riccardo Annaloro di Collegno (Perrotti-Severino)

Catanzaro - Casertana: Francesco Meraviglia di Pistoia (Abruzzese-Gregorio)

Cavese -Rieti: Matteo Gualtieri di Asti (Teodori-Montanari)

Juve Stabia - Paganese: Luigi Carrella di Bari (Dentico-Centrone)

Matera - Vibonese: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Bocca-Festa)

Monopoli - Reggina: Daniele Perenzoni di Rovereto (Stringini-Ferrari)

Siracusa - Trapani: Alessandro Meleleo di Casarano (Trinchieri-Pacifico)

Virtus Francavilla - Sicula Leonzio: Andrea Colombo di Como (Amantea-Valletta)

RIPOSA: Potenza