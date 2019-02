© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 7^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio:

Trapani-Catania: Matteo Marchetti di Ostia (Salvatori-Della Croce)

Juve Stabia-Catanzaro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Catamo-Avalos)

Matera-Cavese: Luigi Carella di Bari (Pappagallo-Dibenedetto)

Paganese-Monopoli: Nicolò Marini di Trieste (Madonia-Lalomia)

Sicula Leonzio-Bisceglie: Sajmir Kumara di Verona (Maninetti-Trasciatti)

Vibonese-Rieti: Fabio Pasciuta di Ravenna (Trischitta-Tomasello)

Viterbese-Virtus Francavilla: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Micaroni-Di Giacinto)

Rende-Siracusa: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Bocca-Fine)

Reggina-Potenza: Andrea Zingarelli di Siena (Pizzi-Rotondale)