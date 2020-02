vedi letture

Serie C, le designazioni arbitrali della 28^ giornata nel Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 28^ giornata di Serie C, che non vedrà però in campo i Gironi A e B. Ecco quindi nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno mercoledì 26 febbraio:

Avellino-Paganese: Paolo Bitonti di Bologna (Massara-Terenzio)

Bisceglie-Viterbese: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Bonomo-Giorgi)

Catanzaro-Reggina: Matteo Marcenaro di Genova (Cataldo-Ceccon)

Cavese-Rende: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Laudato-Bruni)

Monopoli-Rieti: Gabriele Scatena di Avezzano (Collu-Piazzini)

Picerno-Catania: Valerio Maranesi di Ciampino (Carrelli-Pompei Poentini)

Sicula Leonzio-Casertana: Daniele Paterna di Teramo (Dell'Olio-De Chirico)

Teramo-Potenza: Marco Ricci di Firenze (Di Maio-Centrone)

Ternana-Bari: Alberto Santoro di Messina (Mariottini-Meocci)

Vibonese-Virtus Francavilla: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Valetta-Donato)