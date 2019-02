© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lega Pro ha trasmesso le designazioni arbitrali della 29^ giornata di Serie C, decima di ritorno. Ecco le scelte per il Girone B:

Fano vs Albinoleffe: Sajmir Kumara di Verona (Perrelli-Spiniello)

Rimini vs Gubbio: Maria Marotta di Sapri (Ceolin-Piedipalumbo)

Feralpisalò vs Sudtirol: Matteo Gariglio di Pinerolo (Moro-Zampese)

Giana Erminio vs Triestina: Marco D'Ascanio di Ancona (Garzelli-Nuzzi)

Vicenza Virtus vs Imolese: Matteo Gualtieri di Asti (Testi-Maninetti)

Pordenone vs Sambenedettese: Matteo Marcenaro di Genova (Cataldo-Ceccon)

Renate vs Ravenna: Davide Moriconi di Roma 2 (Micalizzi-Licari)

Teramo vs Fermana: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Dell'Olio-Niedda)

Ternana vs Monza: Mario Saia di Palermo (Gualtieri-Massimino)

Vis Pesaro vs Virtus Verona: Federico Fontani di Siena (Giorgi-Belsanti)