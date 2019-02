© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lega Pro ha trasmesso le designazioni arbitrali della 29^ giornata di Serie C, decima di ritorno. Ecco le scelte per il Girone C:

Catania vs Potenza: Davide Miele di Torino (Rabotti-Dell'Università)

Casertana vs Juve Stabia: Daniel Amabile di Vicenza (Ruggieri-Nasile)

Cavese vs Siracusa: Davide Curti di Milano (Vitale-Ricciardi)

Rieti vs Viterbese: Luigi Carella di Bari (Falco-Palermo)

Sicula Leonzio vs Paganese: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Votta-Bartolomucci)

Bisceglie vs Catanzaro: Ermanno Feliciani di Teramo (Younes-Catucci)

V. Francavilla vs Vibonese: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Fantino-Biava)

Reggina vs Rende: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Vitali-Salvalaglio)