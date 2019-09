Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 3^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 7 e domenica 1 settembre:

Avellino - Teramo: Paolo Bitonti di Bologna (Massara-Terenzio)

Cavese - Vibonese: Mario Saia di Palermo (Centrone-Di Maio)

Monopoli - Catanzaro: Marco D'Ascanio di Ancona (Zampese-Moro)

Potenza - Catania: Daniele Paterna di Teramo (Massimino-Gualtieri)

Rende - Ternana: Fabio Natilla di Molfetta (Pintaudi-Caso)

Rieti - Bari: Daniele Perenzoni di Rovereto (Di Monte-Lenza)

Sicula Leonzio - Paganese: Valerio Maranesi di Ciampino (Vettorel-Allocco)

Reggina - Bisceglie: Marco Monaldi di Macerata (Fraggetta-Grasso)

Virtus Francavilla - Casertana: Nicolò Marini di Trieste (Stringini-Micaroni)

Viterbese - Picerno: Emanuele Frascaro di Firenze (Del Santo Spataru-Toce)