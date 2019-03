© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 12^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno sabato 16 marzo:

Albissola vs Gozzano: Nicola Donda di Cormons (Trischitta-Tomasello)

Alessandria vs Virtus Entella: Marco D'Ascanio di Ancona (Avalos-Catamo)

Carrarese vs Arezzo: Ermanno Feliciani di Teramo (Micaroni-Di Giacinto)

Pontedera vs Juventus U23: Davide Moriconi di Roma 2 (Caviano-Pragliola)

Piacenza vs Pistoiese: Matteo Marcenaro di Genova (Severino-Dell'Olio)

Novara vs Cuneo: Claudio Panettella di Bari (Palermo-Falco)

Olbia vs Pisa: Matteo Gariglio di Pinerolo (Massimino-Gualtieri)

Pro Vercelli vs Arzachena: Fabio Pasciuta di Ravenna (De Pasquale-Lalomia)

Robur Siena vs Lucchese: Davide Miele di Torino (Dicosta-Perrelli)