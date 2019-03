© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 12^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno tra sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 marzo:

Renate vs AlbinoLeffe: Marco Monaldi di Macerata (Cantafio-Montagnani)

Rimini vs Ravenna: Alessandro Di Graci di Como (De Ambrosis-Bertelli)

Feralpisalò vs Sambenedettese: Fabio Natilla di Molfetta (De Chirico-Gregorio)

Giana Erminio vs Gubbio: Federico Fontani di Siena (Rondino-Ruggieri)

Vicenza vs Triestina: Luigi Carella di Bari (Magri-Pappalardo)

Teramo vs Virtusvecomp Verona: Michele Giordano di Novara (Carpi Melchiorre-Del Santo)

Ternana vs Imolese: Nicolò Cipriani di Empoli (Nuzzi-Garzelli)

Vis Pesaro vs Sudtirol: Adalberto Fiero di Pistoia (Basile-Niedda)

Pordenone vs Monza: Daniel Amabile di Vicenza (Moro-Zampese)