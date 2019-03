Fonte: Tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno sabato 23 marzo:

Arezzo vs Piacenza: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Pizzi-Rotondale)

Arzachena vs Pontedera: Paolo Bitonti di Bologna (Centrone-Ricciardi)

Cuneo vs Alessandria: Federico Longo di Paola (Madonia-Terenzio)

Gozzano vs Novara: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Lattanzi-Giorgi)

Juventus vs Pro Vercelli: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Gentileschi-Segat)

Lucchese vs Pro Patria: Francesco Luciani di Roma 1 (Fine-Bocca)

Pisa vs Carrarese: Matteo Gualtieri di Asti (Salvalaglio-Vitali)

Pistoiese vs Olbia: Nicolò Marini di Trieste (Zaninetti-Votta)

Virtus Entella vs Robur Siena: Mario Vigile di Cosenza (Dibenedetto-De Palma)