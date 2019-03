Fonte: Tuttoc.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno domenica 24 marzo:

Fano vs Feralpisalò: Marco Ricci di Firenze (Testi-Lencioni)

Ravenna vs AlbinoLeffe: Mario Saia di Palermo (Ceolin-Ferrari)

Sudtirol vs Vicenza: Daniele Paterna di Teramo (Cataldo-Ceccon)

Fermana vs Vis Pesaro: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Salama-Fontemurato)

Giana Erminio vs Teramo: Maria Marotta di Sapri (Mariottini-Berti)

Gubbio vs Renate: Sajmir Kumara di Verona (Grasso-Bartolomucci)

Imolese vs Monza: Andrea Zingarelli di Siena (Santi-Lenza)

Ternana vs Pordenone: Giacomo Camplone di Pescara (Assante-Notarangelo)

Triestina vs Sambenedettese: Daniele Rutella di Enna (Pappagallo-Abruzzese)

Virtusvecomp Verona vs Rimini: Alessio Clerico di Torino (Biava-Fantino)