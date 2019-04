© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno tra sabato 6 e lunedì 8 aprile:

Arzachena vs Piacenza: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Massara-Cantafio)

Cuneo vs Pro Vercelli: Marco D'Ascanio di Ancona (Zaninetti-Tinello)

Gozzano vs Pro Patria: Adalberto Fiero di Prato (Ferrari-Ceolin)

Lucchese vs Novara: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Torresan-Lazzaroni)

Pisa vs Juventus: Paolo Bitonti di Bologna (Cataldo-Ceccon)

Pistoiese vs Carrarese: Marco Monaldi di Macerata (Gentileschi-Camilli)

Robur Siena vs Olbia: Michele GIordano di Novara (De Angelis-Pragliola)

Virtus Entella vs Albissola: Riccardo Annaloro di Collegno (Younes- Perrelli)

Alessandria vs Arezzo: Alessandro Meleleo di Casarano (Assante-Notarangelo)