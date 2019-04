© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno domenica 7 aprile:

Albinoleffe vs Rimini: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Santi-Lenza)

Fano vs Renate: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Saccenti-Baldelli)

Ravenna vs Pordenone: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Dell'Università-Rabotti)

Sudtirol vs Sambenedettese: Marco Ricci di Firenze (Maninetti-Rondino)

Feralpisalò vs Vis Pesaro: Francesco Luciani di Roma 1 (Centrone-Del Santo)

Fermana vs Ternana: Paride Tremolada di Monza (De Ambrosis-Bertelli)

Giana Erminio vs Monza: Nicolò Marini di Trieste (Segat-Polo Grillo)

Gubbio vs Triestina: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Catamo-Avalos)

Teramo vs Vicenza: Matteo Marcenaro di Genova (Dibenedetto-De Palma)

Virtus Verona vs Imolese: Giuseppe Repace di Perugia (Massimino-Lencioni)