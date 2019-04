© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 7 aprile:

Catania vs Bisceglie: Matteo Gariglio di Pinerolo (Vitali-Salvalaglio)

Catanzaro vs Virtus Francavilla: Alessandro Di Graci di Como (Carrelli-Martinelli)

Juve Stabia vs Trapani: Daniel Amabile di Vicenza (Berti-Mariottini)

Monopoli vs Casertana: Federico Longo di Paola (Fontemurato-Salama)

Paganese vs Rieti: Alessio Clerico di Torino (Trischitta-Caviano)

Potenza vs Cavese: Giacomo Camplone di Pescara (Gregorio-Stringini)

Siracusa vs Vibonese: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Lattanzi-D'Elia)

Reggina vs Sicula Leonzio: Claudio Panettella di Bari (Falco-Palermo)