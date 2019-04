© foto di Federico Gaetano

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 20 aprile:

CATANIA-SICULA LEONZIO: Riccardo Annaloro di Collegno (Avalos/Catamo)

JUVE STABIA-VIBONESE: Daniele De Santis di Lecce (Palermo/Falco)

MONOPOLI-CAVESE: Alessio Clerico di Torino (Massimino/Zaninetti)

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA: Mario Saia di Palermo (Stringini/Cubicciotti)

POTENZA-VITERBESE: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Dibenedetto/De Palma)

RENDE-TRAPANI: Andrea Zingarelli di Siena (Teodori/Gregorio)

REGGINA-CASERTANA: Nicolò Marini di Trieste (Segat/Polo Grillo)

BISCEGLIE-RIETI: Giacomo Camplone di Pescara (Ciancaglini/Vettorel)